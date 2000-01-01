Лобок Анатолий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобок Анатолий Михайлович

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Место рождения

с. Севастополь Урицкого р-на

Дата рождения

25.01.1966

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1966

Отец: Лобок Михаил Максимович

Мать: Лобок Мария Ивановна

с. Севастополь Урицкого р-на
Бракосочетание
24.04.1987

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.03.1988

Сын: Лобок Антон Анатольевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Лисаковск Кустанайской обл.
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