Лобок Анатолий Михайлович
Место рожденияс. Севастополь Урицкого р-на
Дата рождения25.01.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1966
Отец: Лобок Михаил Максимович
Мать: Лобок Мария Ивановна
с. Севастополь Урицкого р-на
Бракосочетание
24.04.1987
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.03.1988
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Лисаковск Кустанайской обл.