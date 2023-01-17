Богородский Яков Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богородский Яков Алексеевич

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Место рождения

Нижегородская обл.

Дата рождения

14.10.1841

Дата смерти

31.07.1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижегородская обл.
Место жительства
С 1864 по 1920
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1864
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
31.07.1920
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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