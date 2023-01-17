Богородский Яков Алексеевич
Место рожденияНижегородская обл.
Дата рождения14.10.1841
Дата смерти31.07.1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Нижегородская обл.
Место жительства
С 1864 по 1920
Место жительства
По 1864
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
31.07.1920