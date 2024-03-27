Макальский Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макальский Илья

Место рождения

г. Улан-Удэ

Дата рождения

03.08.1936

Дата смерти

03.04.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1936

Отец: Макальский Моисей

Мать: Макальский Ирина Исаевна

г. Улан-Удэ
Рождение ребёнка
11.06.1958

Сын: Макальский Игорь

Мать ребёнка: Макальский Валентина

г. Новосибирск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макальский Валентина

Смерть
03.04.1976
г. Улан-Удэ
Причина смерти: Рак
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