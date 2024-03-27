Макальский Илья
Место рожденияг. Улан-Удэ
Дата рождения03.08.1936
Дата смерти03.04.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1936
Отец: Макальский Моисей
Мать: Макальский Ирина Исаевна
г. Улан-Удэ
Рождение ребёнка
11.06.1958
Сын: Макальский Игорь
Мать ребёнка: Макальский Валентина
г. Новосибирск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макальский Валентина
Смерть
03.04.1976
г. Улан-Удэ
Причина смерти: Рак