Серова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серова Анна Васильевна

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Место рождения

д. Большие Ломы, Ветлужский уезд Костромской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Большие Ломы, Ветлужский уезд Костромской губернии
Смерть
Неизвестно
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