Васильев Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1948
Дата смерти09.09.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васильева Галина Ивановна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
09.09.?