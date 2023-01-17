Васильев Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Владимир Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1948

Дата смерти

09.09.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Галина Ивановна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
09.09.?
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