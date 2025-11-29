Павлова Евдокия Александрова
женский, родилась До 1831 ст.
умерла Неизвестно
Супруги
Павлов Алексей АлексеевДо 1830 г.р.
Дети
(Павлова) Елизавета Алексеева18.08.1855 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1831 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1854 ст.
Рождение ребёнка
18.08.1855 ст.
Дочь: (Павлова) Елизавета Алексеева
Отец ребёнка: Павлов Алексей Алексеев
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно