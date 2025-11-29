Павлова Евдокия Александрова До 1831 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Павлова Евдокия Александрова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась До 1831 ст.

умерла Неизвестно

Супруги
Павлов Алексей АлексеевДо 1830 г.р.
Дети
(Павлова) Елизавета Алексеева18.08.1855 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1831 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1854 ст.

Муж: Павлов Алексей Алексеев

Рождение ребёнка
18.08.1855 ст.

Дочь: (Павлова) Елизавета Алексеева

Отец ребёнка: Павлов Алексей Алексеев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

с. Тогустемира священник

Смерть
Неизвестно

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