Якименко (Чернцова) Елизавета Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якименко (Чернцова) Елизавета Арсеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернцов Арсений Николаевич

Мать: Чернцова Анастасия Михайловна

Бракосочетание
10.11.1868 ст.

Муж: Якименко Владимир Спиридонович

Рождение ребёнка
26.05.1871 ст.

Сын: Якименко Иван Владимирович

Отец ребёнка: Якименко Владимир Спиридонович

усадьба Клюково Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
1872 ст.

Сын: Якименко Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Якименко Владимир Спиридонович

Рождение ребёнка
16.04.1874 ст.

Сын: Якименко Александр Владимирович

Отец ребёнка: Якименко Владимир Спиридонович

Рождение ребёнка
09.02.1876 ст.

Дочь: Якименко Елизавета Владимировна

Отец ребёнка: Якименко Владимир Спиридонович

Смерть
Неизвестно
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