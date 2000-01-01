Якименко (Чернцова) Елизавета Арсеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
10.11.1868 ст.
Рождение ребёнка
26.05.1871 ст.
Сын: Якименко Иван Владимирович
Отец ребёнка: Якименко Владимир Спиридонович
усадьба Клюково Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
1872 ст.
Сын: Якименко Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Якименко Владимир Спиридонович
Рождение ребёнка
16.04.1874 ст.
Сын: Якименко Александр Владимирович
Отец ребёнка: Якименко Владимир Спиридонович
Рождение ребёнка
09.02.1876 ст.
Дочь: Якименко Елизавета Владимировна
Отец ребёнка: Якименко Владимир Спиридонович
Смерть
Неизвестно