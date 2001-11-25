Golubchik Mark (Moisei, Musi)
Место рождения
Дата рождения06.08.1934
Дата смерти25.11.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1934
Отец: Голубчик Михаил
Мать: Рахиль
Место жительства
Между 01.09.1941 и 28.02.1942
Переезд в Энгельс
Эвакуация
1941
Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Из Киева в Базарный Карабулак (Саратовская область, СССР)
Образование
1942
ученик средней школы №2 (затем №11) города
Вступление в партию
1948
первые ряды
Место жительства
28.06.1952
Образование
Между 15.07.1952 и 23.08.1952
Поступление на отделение радиофизики физического факультета | Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского на отделение радиофизики
Образование
Между 23.08.1952 и 26.06.1957
Экономист-географ, учитель географии ср. школы Отделение экономической географии географического факультета, был единственным сталинским стипендиатом. | Саратовский государственный университет им. Н.... Показать все
Образование
1952
окончил мужская средняя школа №11 города с серебряной медалью. Председатель совета отряда, вожатый, член учкома и комит комсомола школы, релактором классной стенгазеты, староста кружков. Занимался в ф... Показать все
Бракосочетание
29.09.1956
Жена: Голубчик Людмила
Работа или профессия
Между ?.08.1957 и ?.07.1958
Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Завуч, учитель географии и немецкого языка | в Жилинской средней школе Державинского района Оренбургской области
Рождение ребёнка
01.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Голубчик Людмила
Место жительства
28.06.1958
Работа или профессия
Между ?.08.1958 и ?.08.1959
Завуч начальной школы №3 и учитель географии ср; школы №2 приволжской жел дороги
Смена имени
13.12.1958
Смена имени на Марк
Работа или профессия
1958
Завучем начальной школы №3 и учителем географии средней школы №2 Приволжской железной дороги.
Место жительства
1958
В Саратов
Работа или профессия
Между ?.09.1959 и ?.09.1960
учитель географии ср школы №2 приволжской жел дороги
Образование
Между 1960 и 1963
в аспирантуре, кафедра экономической геогарфмм
Вступление в партию
?.12.1961
партбилет 03772311 | Ленинский РК КПСС Москвы
Работа или профессия
Между ?.10.1963 и ?.03.1968
старшим преподавателем в Новосибирский государственный педагогический институт
Место жительства
1963
Работа или профессия
1963
старшим преподавателем в Новосибирский государственный педагогический институт
Рождение ребёнка
21.02.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Голубчик Людмила
Работа или профессия
Между ?.04.1968 и ?.07.1970
ио доцента, заедующий кафедрой экономической географии Новосибирского госуд. пединститута
Работа или профессия
1968
Заведующим кафедрой экономической географии | Новосибирский государственный педагогический институт
Работа или профессия
Между ?.07.1970 и ?.07.1979
доцент кафедры географии (с 1977 - кафедры экономич географии) МГУ Огарева
Работа или профессия
1970
Сначала доцент, затем — заведующий кафедрой экономич. и соц. географии МГУ Огарева
Место жительства
1970
Образование
Между 1973 и 1977
Повышение квалификации МГУ Ломоносова
Работа или профессия
Между ?.07.1980 и ?.11.2001
ио зав кафедрой и затем - завкафедрой экономической географии МГУ Огарева
Награда
1994
Почетный диплом Русского географического общества
Получение воинского звания/чина
1995
Член-корреспондент Академии естествознания
Военная награда
30.09.1997
Заслуженный деятель науки республики Мордовия, за вклад в подготовку кадров для республики и многолетнюю научно-пед деятельность
Смерть
25.11.2001