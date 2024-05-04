Упорова (Кожевина) Татьяна Иванова 1828 — найти родственников по фамилии на Familio
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Упорова (Кожевина) Татьяна Иванова

Место рождения

Шмаковское, Ирбитское, Свердловская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
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Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Шмаковское, Ирбитское, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Упоров Алексей Федоров

Рождение ребёнка
06.01.1851

Дочь: Упорова Татьяна Алексеева

Отец ребёнка: Упоров Алексей Федоров

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
20.03.1853

Сын: Упоров Яков Алексеев

Отец ребёнка: Упоров Алексей Федоров

Рождение ребёнка
23.05.1859

Дочь: Упорова Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Упоров Алексей Федоров

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.11.1861 ст.

Сын: Упоров Варлаам Алексеев

Отец ребёнка: Упоров Алексей Федоров

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
28.01.1864

Сын: Упоров Игнатий Алексеев

Отец ребёнка: Упоров Алексей Федоров

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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