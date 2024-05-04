Упорова (Кожевина) Татьяна Иванова
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1851
Дочь: Упорова Татьяна Алексеева
Отец ребёнка: Упоров Алексей Федоров
Рождение ребёнка
20.03.1853
Сын: Упоров Яков Алексеев
Отец ребёнка: Упоров Алексей Федоров
Рождение ребёнка
23.05.1859
Дочь: Упорова Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Упоров Алексей Федоров
Рождение ребёнка
04.11.1861 ст.
Отец ребёнка: Упоров Алексей Федоров
Рождение ребёнка
28.01.1864
Отец ребёнка: Упоров Алексей Федоров
Смерть
Неизвестно