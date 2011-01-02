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Федяков Анатолий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1944

Дата смерти

02.01.2011

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1944

Отец: Федяков Василий Иванович

Мать: Федякова Таисия Яковлевна

д. Колчанка, Пермская область
Рождение ребёнка
1968

Дочь: Федякова Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1982

Дочь: Федякова Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Образование
Неизвестно
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Учился в жд техучилище, но по образованию не работал. Позже прошел курсы по холодильным агрегатам, стал работать механиком.
Смерть
02.01.2011
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
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