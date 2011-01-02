Федяков Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1944
Дата смерти02.01.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1944
д. Колчанка, Пермская область
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Федякова Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1982
Дочь: Федякова Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Образование
Неизвестно
Учился в жд техучилище, но по образованию не работал. Позже прошел курсы по холодильным агрегатам, стал работать механиком.
Смерть
02.01.2011