Цыгельников Семен Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Цыгельников Яков Ефимович
Мать: Цыгельникова Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Сын: Цыгельников Михаил Семенович
Мать ребёнка: Цыгельникова Неизвестно
Темнолесская, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыгельникова Неизвестно
Смерть
Неизвестно