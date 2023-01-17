Цыгельников Семен Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыгельников Семен Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цыгельников Яков Ефимович

Мать: Цыгельникова Неизвестно

Рождение ребёнка
1920

Сын: Цыгельников Михаил Семенович

Мать ребёнка: Цыгельникова Неизвестно

Темнолесская, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыгельникова Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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