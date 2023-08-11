Иосиф Федорович
Место рождения
Дата рожденияДо 1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
27.09.1891 ст.
Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Афанасьевская церковь 27.09.1891 Калихновщины Григорий Федорович Калихновщины отец запасной ефрейтор Федор Афанасьевич Калихновщины мать жена Анна Ивановна Чермы крестьянин Иосиф Федорович Калихновщ... Показать все
Смерть
Неизвестно