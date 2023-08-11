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Иосиф Федорович

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
27.09.1891 ст.
Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Афанасьевская церковь 27.09.1891 Калихновщины Григорий Федорович Калихновщины отец запасной ефрейтор Федор Афанасьевич Калихновщины мать жена Анна Ивановна Чермы крестьянин Иосиф Федорович Калихновщ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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