Сулиманов Мерзахмят — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулиманов Мерзахмят

Место рождения

с.Петряксы

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якубов Сулиман

Мать: Якубова Халимэ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулиманов Рустам

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулиманов Рушан

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулиманов Ахтям

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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