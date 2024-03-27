Дементьев Василий Матвеевич
Место рожденияЧкаловская обл., Абдулинский р-н, Зерклинский с/с, с. Зеракла
Дата рождения1921
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Дементьев Матвей Ильич
Чкаловская обл., Абдулинский р-н, Зерклинский с/с, с. Зеракла
Военная служба
19.08.1941
г. Абдулино
Отправлен из Абдулино в г. Казань
Смерть
?.12.1941
Причина смерти: пропал без вести