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Дементьев Василий Матвеевич

Место рождения

Чкаловская обл., Абдулинский р-н, Зерклинский с/с, с. Зеракла

Дата рождения

1921

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Дементьев Матвей Ильич

Мать: Дементьева Анна Тимофеевна

Чкаловская обл., Абдулинский р-н, Зерклинский с/с, с. Зеракла
Военная служба
19.08.1941
г. Абдулино
Отправлен из Абдулино в г. Казань
Смерть
?.12.1941
Причина смерти: пропал без вести
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