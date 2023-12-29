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Корсаков Андрей Захаров

Место рождения

601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

12.08.1834

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1834

Отец: Корсаков Захар Гаврилов

Мать: Корсакова Афимья (Ефимия) Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Корсакова) Праскева Андреева

Мать ребёнка: Корсакова Марья Семёнова

Рождение ребёнка
1857

Сын: Корсаков Сергей Андреев

Мать ребёнка: Корсакова Марья Семёнова

Рождение ребёнка
1859

Сын: Корсаков Яков Андреев

Мать ребёнка: Корсакова Марья Семёнова

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