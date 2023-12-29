Корсаков Андрей Захаров
Место рождения601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения12.08.1834
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1834
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Корсакова) Праскева Андреева
Мать ребёнка: Корсакова Марья Семёнова
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Корсакова Марья Семёнова
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Корсакова Марья Семёнова