Бяков Авдей Абросимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБяков Авдей Абросимов

Бяков Авдей Абросимов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1741 г.р.

Мать

1753 г.р.

Жена

1775 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Бяков Абросим Феофилактов

Мать: Бякова Дария Хрисантова

Рождение ребёнка
1815

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бякова Мелания

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Авдеева

Мать ребёнка: Бякова Мелания

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бякова Мелания

Место жительства
Неизвестно
Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close