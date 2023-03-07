Бяков Авдей Абросимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Бяков Абросим Феофилактов
Мать: Бякова Дария Хрисантова
Рождение ребёнка
1815
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бякова Мелания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Авдеева
Мать ребёнка: Бякова Мелания
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бякова Мелания
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно