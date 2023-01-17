Трутнева (Коновалова) Надежда Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трутнева (Коновалова) Надежда Федоровна

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Место рождения

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

Дата рождения

17.04.1937

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Место жительства
С 1942
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1960 по 1962
Царево, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1962
Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1978
Балашиха, Балашиха, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Смерть
2001
Московская область
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