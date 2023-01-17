Трутнева (Коновалова) Надежда Федоровна
Место рождения
Дата рождения17.04.1937
Дата смерти2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1942
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1960 по 1962
Царево, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1962
Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1978
Балашиха, Балашиха, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Смерть
2001
Московская область