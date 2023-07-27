Герценберг Габриель (Гавриель) Элиасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герценберг Габриель (Гавриель) Элиасович

Место рождения

Айзпуте, Dienvidkurzemes novads

Дата рождения

16.10.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1870 ст.

Отец: Герценберг Элиас (Эльяшъ)

Мать: Герценберг Дора

Айзпуте, Dienvidkurzemes novads
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герценберг Мина

Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Рождение ребёнка
07.06.1901 ст.

Дочь: (Герценберг) Мери Габриеловна

Мать ребёнка: Герценберг Мина

Айзпуте, Dienvidkurzemes novads
Смерть
Неизвестно

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