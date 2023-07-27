Герценберг Габриель (Гавриель) Элиасович
Место рождения
Дата рождения16.10.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1870 ст.
Отец: Герценберг Элиас (Эльяшъ)
Мать: Герценберг Дора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Герценберг Мина
Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Рождение ребёнка
07.06.1901 ст.
Дочь: (Герценберг) Мери Габриеловна
Мать ребёнка: Герценберг Мина
Смерть
Неизвестно