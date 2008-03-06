Коновалов Анатолий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалов Анатолий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1952

Дата смерти

06.03.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия.Ростовская обл.п.Целина
Рождение ребёнка
15.05.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия.Ростовская обл.п.Целина
Рождение ребёнка
05.03.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия.Ростовская обл.п.Целина
Смерть
06.03.2008
Россия.Ростовская обл.п.Целина
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