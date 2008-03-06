Коновалов Анатолий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1952
Дата смерти06.03.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.02.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия.Ростовская обл.п.Целина
Рождение ребёнка
15.05.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия.Ростовская обл.п.Целина
Рождение ребёнка
05.03.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия.Ростовская обл.п.Целина
Смерть
06.03.2008
Россия.Ростовская обл.п.Целина