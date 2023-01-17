Матрона Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Ермолай Андреев

Отец ребёнка: Андрей Аникеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Аникеев

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно
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