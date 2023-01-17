Косова (Буколенкова) Матрена Епимаховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косова (Буколенкова) Матрена Епимаховна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1899 ст.

Сын: Косов Флор Георгиевич

Отец ребёнка: Косов Георгий Федосьевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.12.1909 ст.

Дочь: Косова Анастасия Георгиевна

Отец ребёнка: Косов Георгий Федосьевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.05.1912 ст.

Дочь: Акилина Георгиевна

Отец ребёнка: Косов Георгий Федосьевич

Рождение ребёнка
14.07.1913 ст.

Дочь: Косова Марина Георгиевна

Отец ребёнка: Косов Георгий Федосьевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косов Георгий Федосьевич

Смерть
Неизвестно
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