Косова (Буколенкова) Матрена Епимаховна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1899 ст.
Отец ребёнка: Косов Георгий Федосьевич
Рождение ребёнка
22.12.1909 ст.
Дочь: Косова Анастасия Георгиевна
Отец ребёнка: Косов Георгий Федосьевич
Рождение ребёнка
24.05.1912 ст.
Дочь: Акилина Георгиевна
Отец ребёнка: Косов Георгий Федосьевич
Рождение ребёнка
14.07.1913 ст.
Дочь: Косова Марина Георгиевна
Отец ребёнка: Косов Георгий Федосьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно