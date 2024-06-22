Молоткова Александра Даниловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМолоткова Александра Даниловна

Молоткова Александра Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.02.1948

Сын: Молотков Владимир Петрович

Отец ребёнка: Молотков Петр Васильевич

Орловская область, д.Ворошилово
Рождение ребёнка
1950

Сын: Молотков Евгений Петрович

Отец ребёнка: Молотков Петр Васильевич

Рождение ребёнка
1955

Сын: Молотков Петр Петрович

Отец ребёнка: Молотков Петр Васильевич

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Молоткова-Михалева Ольга Петровна

Отец ребёнка: Молотков Петр Васильевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.