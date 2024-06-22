Молоткова Александра Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.02.1948
Сын: Молотков Владимир Петрович
Отец ребёнка: Молотков Петр Васильевич
Орловская область, д.Ворошилово
Рождение ребёнка
1950
Сын: Молотков Евгений Петрович
Отец ребёнка: Молотков Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1955
Отец ребёнка: Молотков Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Молоткова-Михалева Ольга Петровна
Отец ребёнка: Молотков Петр Васильевич
Смерть
Неизвестно