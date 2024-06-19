Беляев Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения23.12.1892 ст.
Дата смерти07.04.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1892 ст.
Рождение ребёнка
10.07.1921
Дочь: Беляева Руфина Васильевна
Мать ребёнка: Беляева (Чухарева) Надежда Артемьевна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Беляев Вячеслав Васильевич
Мать ребёнка: Беляева (Чухарева) Надежда Артемьевна
Смерть
07.04.1965
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург