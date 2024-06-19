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Беляев Василий Иванович

Место рождения

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

23.12.1892 ст.

Дата смерти

07.04.1965

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
23.12.1892 ст.

Отец: Беляев Иван Петрович

Мать: Беляева (Горшкова) Александра Петровна

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.07.1921

Дочь: Беляева Руфина Васильевна

Мать ребёнка: Беляева (Чухарева) Надежда Артемьевна

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Беляев Вячеслав Васильевич

Мать ребёнка: Беляева (Чухарева) Надежда Артемьевна

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Смерть
07.04.1965
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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