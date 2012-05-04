Шувалов Иван Васильевич
Место рожденияд. Мощенка (Поселение находится: Ленинградская область, Бокситогорский район. Координаты местности: 59.304868, 33.941283Дата образования: 16 век. Дата снятия с учета: По одним данным в 1979 году, по другим 21 ноября 1983 года.
Дата рождения04.08.1952
Дата смерти04.05.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
04.05.2012