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Шувалов Иван Васильевич

Место рождения

д. Мощенка (Поселение находится: Ленинградская область, Бокситогорский район. Координаты местности: 59.304868, 33.941283Дата образования: 16 век. Дата снятия с учета: По одним данным в 1979 году, по другим 21 ноября 1983 года.

Дата рождения

04.08.1952

Дата смерти

04.05.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бокситогорск, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
04.05.2012
Бокситогорск, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область

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