Шувалов Иван Васильевич

Место рождения д. Мощенка (Поселение находится: Ленинградская область, Бокситогорский район. Координаты местности: 59.304868, 33.941283Дата образования: 16 век. Дата снятия с учета: По одним данным в 1979 году, по другим 21 ноября 1983 года.

Дата рождения 04.08.1952

Дата смерти 04.05.2012