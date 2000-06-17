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Свояк Софья Владимировна
Свояк Софья Владимировна
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
17.06.2000
Пол
Женский
Отец
Свояк Владимир Павлович
1944 г.р.
Мать
Воротилина Ольга Анатольевна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.2000
Отец:
Свояк Владимир Павлович
Мать:
Воротилина Ольга Анатольевна
Москва
, город федерального значения Москва
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