Федоренко (Сапрунова) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.11.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федоренко Михаил Никифорович
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1988
г. Грозный
Похороны
Неизвестно
г. Грозный