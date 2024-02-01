Федоренко (Сапрунова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоренко (Сапрунова) Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоренко Михаил Никифорович

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоренко Михаил Никифорович

Смерть
1988
г. Грозный
Похороны
Неизвестно
г. Грозный
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