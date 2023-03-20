Салохина (Иванова) Агриппина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1872 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.10.1896 ст.
Муж: Салохин Петр Иванов
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1899 ст.
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Салохин Петр Иванов
Смерть
Неизвестно