Салохина (Иванова) Агриппина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салохина (Иванова) Агриппина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1873 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1872 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.10.1896 ст.

Муж: Салохин Петр Иванов

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1899 ст.

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Салохин Петр Иванов

Смерть
Неизвестно
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