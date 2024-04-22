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Масалов Афанасий Иванович

Место рождения

Верхняя Малыхина, Октябрьский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Масалов Иван

Мать: не указана

Верхняя Малыхина, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Масалов Федор Афанасьевич

Мать ребёнка: Масалова Пелагея Даниловна

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1879

Сын: Масалов Аким Афанасьевич

Мать ребёнка: Масалова Пелагея Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масалова Пелагея Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масалова Пелагея Даниловна

Верхняя Малыхина, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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