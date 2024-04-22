Масалов Афанасий Иванович
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Масалов Иван
Рождение ребёнка
1782
Сын: Масалов Федор Афанасьевич
Мать ребёнка: Масалова Пелагея Даниловна
Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Масалова Пелагея Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно