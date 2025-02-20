Михайлов Сергей Павлович
мужской, родился 16.04.1917 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область
умер Неизвестно
ОтецМихайлов Павел ЭрастовичВычислено 1889 ст. г.р.
МатьМихайлова (Суконщикова) Екатерина Кирилловна20.08.1891 ст. г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1917 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Крещение
Неизвестно
Смерть
Неизвестно