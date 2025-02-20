Михайлов Сергей Павлович 16.04.1917 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Михайлов Сергей Павлович

Автор
ИИ
Иванова И.

мужской, родился 16.04.1917 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область

умер Неизвестно

Отец
Михайлов Павел ЭрастовичВычислено 1889 ст. г.р.
Мать
Михайлова (Суконщикова) Екатерина Кирилловна20.08.1891 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1917 ст.

Отец: Михайлов Павел Эрастович

Мать: Михайлова (Суконщикова) Екатерина Кирилловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Крещение
Неизвестно

Восприемники: Андрей Калистратович Жданов, Мария Кирилловна Бекова (Суконщикова)

Смерть
Неизвестно

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