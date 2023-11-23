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Восторгов Владимир Дмитриевич

Место рождения

гор. Москва

Дата рождения

22.07.1939

Дата смерти

04.06.1992

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1939

Отец: Восторгов Дмитрий Павлович

Мать: Восторгова (Зайцева) Мария Петровна

Рождение ребёнка
16.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
04.06.1992
Похороны
После 04.06.1992

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