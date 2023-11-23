Восторгов Владимир Дмитриевич
Место рождениягор. Москва
Дата рождения22.07.1939
Дата смерти04.06.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1939
Рождение ребёнка
16.02.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.04.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.06.1992
Похороны
После 04.06.1992