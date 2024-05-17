Недорубова Авдотья 1777 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНедорубова Авдотья

Недорубова Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.

Дети

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недорубов Парфен Филиппов

Рождение ребёнка
1805

Сын: Недорубов Николай Парфен

Отец ребёнка: Недорубов Парфен Филиппов

Рождение ребёнка
1820 ст.

Сын: Недорубов Ларион Парфенов

Отец ребёнка: Недорубов Парфен Филиппов

Вергизаи, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.