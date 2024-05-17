Недорубова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Недорубов Парфен Филиппов
Рождение ребёнка
1820 ст.
Сын: Недорубов Ларион Парфенов
Отец ребёнка: Недорубов Парфен Филиппов
Вергизаи, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно