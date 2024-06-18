Грошиков Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1907
Дата смерти16.09.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1907
Рождение ребёнка
15.06.1945
Дочь: Грошикова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Грошикова (Гришечкина) Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
19.08.1948
Дочь: Грошикова Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Грошикова (Гришечкина) Пелагея Михайловна
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
16.09.1952