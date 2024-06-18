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Грошиков Сергей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1907

Дата смерти

16.09.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1907

Отец: Грошиков Алексей Федорович

Мать: Грошикова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
15.06.1945

Дочь: Грошикова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Грошикова (Гришечкина) Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
19.08.1948

Дочь: Грошикова Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Грошикова (Гришечкина) Пелагея Михайловна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
16.09.1952

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