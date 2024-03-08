Агафонов Артур Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонов Артур Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1993

Пол

Мужской

Отец

1968 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
22.11.1993

Отец: Агафонов Виталий Александрович

Мать: не указана

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