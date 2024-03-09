(Панкратова) Ольга Михайловна 21.01.1972 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Панкратова) Ольга Михайловна

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Место рождения

Uliánovsk, Óblast de Uliánovsk Russian Federation

Дата рождения

21.01.1972

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1972

Отец: Панкратов Михаил Петрович

Мать: Панкратова Клавдия Ивановна

Uliánovsk, Óblast de Uliánovsk Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
учитель русского языка
Место жительства
Неизвестно
Uliánovsk, Óblast de Uliánovsk Russian Federation
Рождение ребёнка
08.04.1996

Сын: Панкратов Александр Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Uliánovsk, Óblast de Uliánovsk Russian Federation

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