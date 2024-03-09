(Панкратова) Ольга Михайловна
Место рожденияUliánovsk, Óblast de Uliánovsk Russian Federation
Дата рождения21.01.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1972
Uliánovsk, Óblast de Uliánovsk Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
учитель русского языка
Место жительства
Неизвестно
Uliánovsk, Óblast de Uliánovsk Russian Federation
Рождение ребёнка
08.04.1996
Сын: Панкратов Александр Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Uliánovsk, Óblast de Uliánovsk Russian Federation