Кожевников Юрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.10.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.07.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Кулебаки Нижегородской области