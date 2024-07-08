Кожевников Юрий Алексеевич 25.01.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кожевников Юрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1957

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1957

Отец: Кожевников Алексей Григорьвич

Мать: Кожевникова (Рябых) Клавдия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.10.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.07.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Кулебаки Нижегородской области

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