Жолобова (Вшивцева) Евдокия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смерти1764
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Вшивцев Фёдор Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1736
Сын: Жолобов Климент Климентович
Отец ребёнка: Жолобов Климент
Рождение ребёнка
1740
Сын: Жолобов Степан Климентович
Отец ребёнка: Жолобов Климент
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Дарья Климентовна
Отец ребёнка: Жолобов Климент
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жолобов Климент
Смерть
1764