Жолобова (Вшивцева) Евдокия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жолобова (Вшивцева) Евдокия Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Вшивцев Фёдор Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1736

Сын: Жолобов Климент Климентович

Отец ребёнка: Жолобов Климент

Рождение ребёнка
1740

Сын: Жолобов Степан Климентович

Отец ребёнка: Жолобов Климент

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Дарья Климентовна

Отец ребёнка: Жолобов Климент

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жолобов Климент

Смерть
1764
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