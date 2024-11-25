Кривов Андрей Ермилов
мужской, родился Неизвестно
ОтецКривов Ермил ВасильевНеизвестно г.р.
Дети
(Кривова) Александра Андреева1883 г.р.
Кривов Сергей Андреев1884 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кривов Ермил Васильев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривов Иван Андреев
Мать ребёнка: (Романова) Елизавета Космина
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Кривова) Александра Андреева
Мать ребёнка: (Романова) Елизавета Космина
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: (Романова) Елизавета Космина
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Кривова) Феодосия Андреева
Мать ребёнка: (Романова) Елизавета Космина
Рождение ребёнка
1892
Сын: Кривов Федор Андреев
Мать ребёнка: (Романова) Елизавета Космина
Рождение ребёнка
13.02.1897
Мать ребёнка: (Романова) Елизавета Космина