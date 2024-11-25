Кривов Андрей Ермилов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Кривов Андрей Ермилов

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

мужской, родился Неизвестно

Отец
Кривов Ермил ВасильевНеизвестно г.р.
Дети
(Кривова) Александра Андреева1883 г.р.
Кривов Сергей Андреев1884 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кривов Ермил Васильев

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривов Иван Андреев

Мать ребёнка: (Романова) Елизавета Космина

Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Кривова) Александра Андреева

Мать ребёнка: (Романова) Елизавета Космина

Рождение ребёнка
1884

Сын: Кривов Сергей Андреев

Мать ребёнка: (Романова) Елизавета Космина

Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Кривова) Феодосия Андреева

Мать ребёнка: (Романова) Елизавета Космина

Рождение ребёнка
1892

Сын: Кривов Федор Андреев

Мать ребёнка: (Романова) Елизавета Космина

Рождение ребёнка
13.02.1897

Сын: Кривов Василий Андреев

Мать ребёнка: (Романова) Елизавета Космина

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