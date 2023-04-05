Заплётин Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: Заплётин Алексей Дементьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1736
Сын: Заплётин Прокофий Васильевич
Мать ребёнка: Заплетина Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
1746
Сын: Заплётин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Заплетина Пелагея Степановна
Смерть
Неизвестно