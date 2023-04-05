Заплётин Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заплётин Василий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Заплётин Алексей Дементьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1736

Сын: Заплётин Прокофий Васильевич

Мать ребёнка: Заплетина Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
1746

Сын: Заплётин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Заплетина Пелагея Степановна

Смерть
Неизвестно
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