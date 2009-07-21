Штылёва (Арешко) Наталия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШтылёва (Арешко) Наталия Ивановна

Штылёва (Арешко) Наталия Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1961

Дата смерти

21.07.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1986

Сын: Штылёв Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Штылёв Сергей Николаевич

Солигорск, Солигорский район, Минская область
Рождение ребёнка
06.06.1988

Дочь: Штылёва Жанна Сергеевна

Отец ребёнка: Штылёв Сергей Николаевич

Смерть
21.07.2009
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close