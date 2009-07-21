Штылёва (Арешко) Наталия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1961
Дата смерти21.07.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1986
Отец ребёнка: Штылёв Сергей Николаевич
Солигорск, Солигорский район, Минская область
Рождение ребёнка
06.06.1988
Дочь: Штылёва Жанна Сергеевна
Отец ребёнка: Штылёв Сергей Николаевич
Смерть
21.07.2009