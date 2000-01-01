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(Crawshay) Eveline Iltyd

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Место рождения

Pontypridd, Glamorganshire, Wales

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1849 г.р.

Мать

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Crawshay Francis Richard

Мать: Isabel

Pontypridd, Glamorganshire, Wales
Место жительства
1891
Sketty Court, Swansea Lower, Glamorganshire, Wales
Перепись населения Англии и Уэльса 1891 года
Место жительства
1901
38 Perham RD, Fulham, London, England
Смерть
Неизвестно
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