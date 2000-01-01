(Crawshay) Eveline Iltyd
Место рожденияPontypridd, Glamorganshire, Wales
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: Crawshay Francis Richard
Мать: Isabel
Pontypridd, Glamorganshire, Wales
Место жительства
1891
Sketty Court, Swansea Lower, Glamorganshire, Wales
Перепись населения Англии и Уэльса 1891 года
Место жительства
1901
38 Perham RD, Fulham, London, England
Смерть
Неизвестно