Карсаков (Мадынская) Полина
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1951
Сын: Карсаков Володя
Отец ребёнка: Карсаков Филимон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Карсаков Филимон
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карсаков Филимон
Смерть
Неизвестно