Карсаков (Мадынская) Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карсаков (Мадынская) Полина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1951

Сын: Карсаков Володя

Отец ребёнка: Карсаков Филимон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Карсаков Филимон

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карсаков Филимон

Смерть
Неизвестно
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