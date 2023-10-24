Горовой Михаил Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горовой Михаил Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1921

Дата смерти

16.04.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1921

Отец: Горовой Данила

Мать: Горова Анна (Ганна)

Рождение ребёнка
12.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горовая Лидия Наумовна

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селезнева Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Горовая Лидия Наумовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горовая Лидия Наумовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горовая Лидия Наумовна

Смерть
16.04.1989
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