Горовой Михаил Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1921
Дата смерти16.04.1989
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1921
Отец: Горовой Данила
Мать: Горова Анна (Ганна)
Рождение ребёнка
12.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горовая Лидия Наумовна
Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селезнева Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Горовая Лидия Наумовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горовая Лидия Наумовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горовая Лидия Наумовна
Смерть
16.04.1989