Жавров Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жавров Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1974 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жаврова Виктория Владимировна

Рождение ребёнка
01.03.2009

Дочь: Жаврова Ульяна Сергеевна

Мать ребёнка: Жаврова Виктория Владимировна

Рождение ребёнка
02.02.2013

Дочь: Жаврова Таисия Сергеевна

Мать ребёнка: Жаврова Виктория Владимировна

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