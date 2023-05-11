Жавров Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.2009
Дочь: Жаврова Ульяна Сергеевна
Мать ребёнка: Жаврова Виктория Владимировна
Рождение ребёнка
02.02.2013
Дочь: Жаврова Таисия Сергеевна
Мать ребёнка: Жаврова Виктория Владимировна