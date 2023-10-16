Козырева (Холопова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырева (Холопова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Курочкина Варвара Сергеевна

Отец ребёнка: Козырев Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Палкина Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Козырев Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
14.08.1898

Сын: Козырев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Козырев Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Грибкова Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Козырев Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
19.01.1907

Дочь: Владимирова Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Козырев Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Козырев Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Козырев Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
11.01.1917

Дочь: Козырева Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Козырев Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
10.06.1918

Дочь: Курочкина Зинаида Сергеевна

Отец ребёнка: Козырев Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курочкина Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Козырев Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лопаткина Антонина Сергеевна

Отец ребёнка: Козырев Сергей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козырев Сергей Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1952
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