Козырева (Холопова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Курочкина Варвара Сергеевна
Отец ребёнка: Козырев Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Палкина Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Козырев Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
14.08.1898
Сын: Козырев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Козырев Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Грибкова Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Козырев Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
19.01.1907
Дочь: Владимирова Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Козырев Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Козырев Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
11.01.1917
Дочь: Козырева Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Козырев Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
10.06.1918
Дочь: Курочкина Зинаида Сергеевна
Отец ребёнка: Козырев Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курочкина Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Козырев Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лопаткина Антонина Сергеевна
Отец ребёнка: Козырев Сергей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1952