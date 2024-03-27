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Гуфайзин Михаил
Гуфайзин Михаил
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1927
Дата смерти
2008
Пол
Мужской
Отец
Гуфайзин Леонид
1903 г.р.
Мать
Гуфайзен (Эренпрайс) Елена
1899 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец:
Гуфайзин Леонид
Мать:
Гуфайзен Елена
Смерть
2008
Бобруйск
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