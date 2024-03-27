Гуфайзин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуфайзин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1899 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Гуфайзин Леонид

Мать: Гуфайзен Елена

Смерть
2008
Бобруйск
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