Мыслинский Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мыслинский Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

Лд
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мыслинский Александр Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвиненко Лариса Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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