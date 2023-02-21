Филатов Макар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865 ст.
Сын: Филатов Константин Макарович
Мать ребёнка: не указана
ГАВО-АИС ф.И331 оп.2 д.1076 Архангельская церковь село Ячейка. Метрическая книга, скан 260 09.12.1883 Жених: Деревни Перовка государственный крестьянин Константин Макарьев сын Филатов 18лет Невеста: д... Показать все
Смерть
Неизвестно