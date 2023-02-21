Филатов Макар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатов Макар

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865 ст.

Сын: Филатов Константин Макарович

Мать ребёнка: не указана

ГАВО-АИС ф.И331 оп.2 д.1076 Архангельская церковь село Ячейка. Метрическая книга, скан 260 09.12.1883 Жених: Деревни Перовка государственный крестьянин Константин Макарьев сын Филатов 18лет Невеста: д... Показать все
Смерть
Неизвестно
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