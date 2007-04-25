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Патрушин Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.2007

Отец: Патрушин Павел

Мать: Цветкова Наталья Сергеевна

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