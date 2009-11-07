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Сердюк Данил Николаевич
Сердюк Данил Николаевич
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Место рождения
Шахтёрск
Дата рождения
07.11.2009
Пол
Мужской
Отец
Сергийчук Николай Данилович
1986 г.р.
Мать
Сердюк Александра Николаевна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.2009
Отец:
Сергийчук Николай Данилович
Мать:
Сердюк Александра Николаевна
Шахтёрск
Место жительства
С 2009
Шахтёрск
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