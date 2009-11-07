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Сердюк Данил Николаевич

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Место рождения

Шахтёрск

Дата рождения

07.11.2009

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.2009

Отец: Сергийчук Николай Данилович

Мать: Сердюк Александра Николаевна

Место жительства
С 2009
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