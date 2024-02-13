Неяглова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Неяглов ID
Мать: не указана
Восприемник
09.03.1893
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Метрические записи о родившихся Казанской церкви г. Астрахани за 1893 г. Архив: ГА Астраханской области (ГААО) Фонд: Казанская церковь г. Астрахань Опись: Опись №4 09.03.1893 крещен Николай (подкидыш... Показать все
Смерть
Неизвестно