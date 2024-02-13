Неяглова Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неяглова Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

HI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Неяглов ID

Мать: не указана

Восприемник
09.03.1893
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Метрические записи о родившихся Казанской церкви г. Астрахани за 1893 г. Архив: ГА Астраханской области (ГААО) Фонд: Казанская церковь г. Астрахань Опись: Опись №4 09.03.1893 крещен Николай (подкидыш... Показать все
Смерть
Неизвестно

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